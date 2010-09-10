Подписаться

Миндальное печенье

Миндальное печенье
Нравится
14
Понравился рецепт?
1 2 3 4 5
Время приготовления:
50 минут
2 порции
Просмотров: 3232
Добавить в мою книгу рецептов
Ингредиенты:
Сахар-песок
200 г
Яйцо куриное
5 шт.
Миндаль
200 г  

Описание рецепта — Миндальное печенье:

Это миндальное печенье получается непохожим на то, которое многие из нас ели в школьных буфетах. Оно более сухое, воздушное, и очень-очень миндальное! На его приготовление уходит совсем немного времени, а хранится оно довольно долго, поэтому вы сможете растянуть удовольствие. Кроме того, это отличный способ утилизировать оставшиеся яичные белки.

Миндальное печенье: состав, калорийность и пищевая ценность на 100 г

Белки 11,39 г
Жиры 18,6 г
Углеводы 36,04 г
Узнать больше
Более подробная информация о составе и калорийности блюд доступна в приложении Patee. Рецепты для iPhone, iPad и Android
343
килокалории
Шаг 1:
Миндальное печенье - Шаг 1
Сахар-песок
200 г
Яйцо куриное
5 шт.

Сначала надо хорошенько взбить холодные яичные белки (можно добавить туда щепотку соли, но у меня почему-то белки и так прекрасно взбиваются. Затем добавим туда сахар, продолжая взбивать.

Шаг 2:
Миндальное печенье - Шаг 2
Миндаль
150 г

На этом этапе добавляем во взбитые белки молотый миндаль. Лучше, наверное, брать очищенный миндаль, но в этом случае это будет уже не такой уж быстрый рецепт.

Шаг 3:
Миндальное печенье - Шаг 3

Аккуратненько перемешиваем тесто до однородности.

Шаг 4:
Миндальное печенье - Шаг 4
Миндаль
50 г

С помощью ложки или кондитерского шприца выкладываем тесто на противень, покрытый кондитерской бумагой небольшими порциями. Можно украсить каждое будущее печенье очищенным миндалем. Для этого надо опустить миндаль в кипяток не 2-3 минуты. После этого кожица легко снимется.

Выпекать миндальное печенье надо при 150 градусах около 30-35 минут.

Фото предоставлены: http://www.foodclub.ru
Это стоит попробовать
Миндальное печенье Миндальное печенье Миндальное печенье с шоколадом Миндальное печенье с шоколадом Миндальное печенье с рисовой мукой Миндальное печенье с рисовой мукой Миндальное печенье Миндальное печенье
Миндальное печенье с лаймовой начинкой Миндальное печенье с лаймовой начинкой Итальянское миндальное печенье Итальянское миндальное печенье Миндальное печенье Миндальное печенье Миндальное печенье Миндальное печенье
Взяли рецепт на заметку (94)
Валерий БровкинTatyana VinogradovaМарина ТретьякSvetlana KuznecovaЮлия ЧепуринаАнна МаксимкинаАнна ЛистроваМарина ВасильеваИрина ВершининаOksana ScherbakovaGALINA GagiyaОльга МожаеваМарина БудароваВероника ЧархифалакянНаталья АкимоваТаня МарценюкGun YusifovaЮлия ЦыбренковаАлександра ГолубчиковаЕлена СиляковаУльяна ПоздняковаЕвгения БабаджановаОльга ТкаченкоGalina RadcliffeAsel'ka ТянТаня Калитина
Показать всех
Мы заботимся о качестве нашей аудитории.
Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии.
Войти  |  Регистрация
Реклама на сайте
Оригинальные рецепты с фото:
Тыквенно-апельсиновое печенье на Хэллоуин Тыквенно-апельсиновое печенье на Хэллоуин
Мраморный кекс Мраморный кекс
Фруктовые кексы Фруктовые кексы
Печенье "Тающие моменты" Печенье "Тающие моменты"
Датские апельсиновые слойки Датские апельсиновые слойки
Полосатые булочки с плавленым сыром Полосатые булочки с плавленым сыром
Лепешки из картофеля с сыром Лепешки из картофеля с сыром
Сейчас происходит:
Daniela Davidovica
01.04.2020 21:16:24
взял на заметку рецепт Пап лимонные кексы
Ирина Карасева
01.04.2020 21:16:23
взял на заметку рецепт Драники
Mind Aj
01.04.2020 21:16:21
взяла на заметку рецепт Пирог на горячем молоке
Mind Aj
01.04.2020 21:16:21
оценила рецепт Пирог на горячем молоке
Ирина Карасева
01.04.2020 21:16:15
взял на заметку рецепт Маринованная капуста