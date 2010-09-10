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Пятница, 10 сентября 2010
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Миндальное печенье
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50 минут
2 порции
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|200 г
|5 шт.
|200 г
Описание рецепта — Миндальное печенье:
Это миндальное печенье получается непохожим на то, которое многие из нас ели в школьных буфетах. Оно более сухое, воздушное, и очень-очень миндальное! На его приготовление уходит совсем немного времени, а хранится оно довольно долго, поэтому вы сможете растянуть удовольствие. Кроме того, это отличный способ утилизировать оставшиеся яичные белки.
Миндальное печенье: состав, калорийность и пищевая ценность на 100 г
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Белки 11,39 г
Жиры 18,6 г
Углеводы 36,04 г
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|200 г
|5 шт.
Сначала надо хорошенько взбить холодные яичные белки (можно добавить туда щепотку соли, но у меня почему-то белки и так прекрасно взбиваются. Затем добавим туда сахар, продолжая взбивать.
|150 г
На этом этапе добавляем во взбитые белки молотый миндаль. Лучше, наверное, брать очищенный миндаль, но в этом случае это будет уже не такой уж быстрый рецепт.
Аккуратненько перемешиваем тесто до однородности.
|50 г
С помощью ложки или кондитерского шприца выкладываем тесто на противень, покрытый кондитерской бумагой небольшими порциями. Можно украсить каждое будущее печенье очищенным миндалем. Для этого надо опустить миндаль в кипяток не 2-3 минуты. После этого кожица легко снимется.
Выпекать миндальное печенье надо при 150 градусах около 30-35 минут.